"Lionne" en Mayenne, "panthère" dans les calanques... Six fois où des animaux sauvages ont mobilisé police et médias

Sa traque tient tout un département en haleine. Les gendarmes ont déployé un dispositif de recherches depuis le 20 juillet en Mayenne pour essayer de retrouver une lionne qui se baladerait en liberté.

L'animal aurait été aperçu par un automobiliste, assure le journal Ouest France. Un témoignage corroboré par d'autres témoins. Pour l'instant, aucun cirque ni aucun particulier n’a signalé la disparition du félin. Ce n'est pas la première fois que des animaux sauvages se retrouvent en liberté et mobilisent les forces de l'ordre. Franceinfo revient sur six cas récents.

La mystérieuse "lionne" de Mayenne

Où est-elle ? Existe-t-elle réellement ? Les questions sont nombreuses après le signalement d'un félin, jeudi 20 juillet, par un chauffeur routier de la Mayenne. L'histoire révélée par Ouest France est corroborée par plusieurs témoignages, qui décrivent tous la présence d'une lionne. L’animal en liberté a de nouveau été signalé dans un champ près de Changé (Mayenne), samedi 22 juillet dans la soirée.

Pourtant, la lionne n’a laissé aucune trace sur son passage alors qu’elle vadrouillerait depuis plus de trois jours dans la Sarthe et en Mayenne. "Ça interroge. Il y a des témoignages mais pas de traces, explique à Ouest France Yann Huchedé, directeur du Refuge de l’Arche de Château-Gontier. Puis, je me demande comment la lionne aurait parcouru tant de kilomètres en étant si peu vue alors qu’il y a des routes et des habitations partout."

En attendant, la gendarmerie de la Mayenne a posté quelques consignes de prudence à appliquer si jamais vous tombez nez à nez avec l'animal :

La "panthère" des calanques était un gros chat

Elle aussi a tenu en haleine tout un département. L'histoire de la "panthère noire" des calanques a défrayé la chronique au mois de juin 2004. Supposée échappée d'un cirque ou abandonnée par un particulier, cette dernière est également observée par plusieurs riverains. "Elle a fait 5 ou 6 sauts, très courts, très gracieux, mais suffisants pour distinguer qu'il s'agissait bien d'une panthère noire, pas très grande", avait ainsi rapporté une patrouille de gardes-chasse à l'époque.

Mais les trois semaines de traque dans les calanques au sud de Marseille ne donnent rien... et pour cause. La panthère noire se révèle en fait être "un gros chat", selon la conseillère municipale de Marseille, Laure-Agnès Caradec, rapporte L'Obs. "Un chat exceptionnellement gros", précise-t-elle tout de même.

Le "tigre" qui était un chat en Seine-et-Marne

En octobre 2014, un tigre est repéré dans le département de Seine-et-Marne par deux témoins. Les moyens mis en œuvre pour le retrouver sont impressionnants : la battue mobilise 140 militaires, 50 agents, un hélicoptère, les habitants sont invités à rester chez eux et les enfants confinés dans les écoles, rapporte 20 Minutes.

Voici une photo du - présumé - #tigre en liberté en Seine-et-Marne. (Parisien) pic.twitter.com/pZF35RgnYj — Arnaud Tousch (@nanotousch) 13 novembre 2014

Des traces de pas sont repérées et analysées par des experts. Le verdict est sans appel : il ne s'agit ni d'un lion, ni d'un tigre, ni même d'un lynx, mais d'un chat. Sauvage ou non, impossible de le dire car il n'a jamais été retrouvé. "Même si c’est un chat sauvage, il n’est pas dangereux, car il est craintif", expliquait un spécialiste des félins à 20 Minutes. Une histoire qui n'a pas manqué de faire rire les internautes.

La police municipale de Seine-et-Marne épaulée par le GIGN a identifié le tigre sauvage @TanguyPastureau pic.twitter.com/YpcvhEX7U2 — Otomed (@otomed) 14 novembre 2014

Des chameaux à Roubaix

Lorsqu'une Roubaisienne ouvre ses fenêtres, elle croit halluciner : deux chameaux accompagnés de deux lamas se baladent en liberté dans les rues de la ville, selon un article de La Voix Du Nord, le 13 mars 2016.

Une matinée banale à Roubaix pic.twitter.com/4xQkEzB5kW — Olivier pina (@OlivierPina) 12 mars 2017

Les animaux se sont échappés du cirque Romane Ritz, venu donner une représentation dans la ville. Ils ont fini par réintégrer leurs enclos, sans intervention de la police. "Normalement, ils sont dans leur enclos. J’imagine qu’ils ont été récupérés, on avait un spectacle à 16 heures", explique au quotidien local un employé du cirque, qui n’était pas sur place et pas au courant de cette escapade.

Des singes près de Nantes

En juin 2017, un singe a été remarqué près de Nantes (Loire-Atlantique), selon France 3. "En divagation" et recherché par les autorités, il s'agit d'un animal de la race Mone de Campbell qui se trouve principalement en Afrique. Il est finalement retrouvé le 10 juillet, dans la salle de bains d'un particulier.

2 singes en divagation sont recherchés sur #nantes agglo

Si vous les apercevez ne les approchez pas et contactez le 17 ou 18 pic.twitter.com/nw2jOeLiKP — SDIS44 (@SDIS44) 15 juin 2017

Ce singe avait été volé, avec un autre animal de la même race, au centre de primatologie qui se situe à la station biologique de Paimpont en Ille-et-Vilaine. Ils étaient étudiés, selon France 3, pour leurs capacités langagières.

Des kangourous sauvages dans les Yvelines

Ils coulent des jours paisibles bien loin de leur milieu d'origine : des kangourous sauvages vivent depuis une quarantaine d'années dans le département des Yvelines, comme le rapporte L'Express dans un article de 2015. Ces animaux sont originaires de Tasmanie, dans le sud de l'Australie, et se sont échappés de la réserve zoologique de Sauvage, dans le village d'Emancé (Yvelines). Le grillage qui les entourait comportait une brèche.

Depuis, les fugitifs se sont reproduits et implantés : une situation "unique en France", selon Laurent Tillon, chargé de mission faune et biodiversité à l'Office national des forêts (ONF). Le journal rapporte qu'ils seraient une centaine à vivre dans le département, car cet animal n'a pas de prédateur naturel.

S'il continue à vivre dans la nature, c'est parce qu'il ne pose aucun problème sanitaire, n'est pas classé nuisible, ni protégé ou domestique.