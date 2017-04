La télévision norvégienne propose de suivre en direct la lente transhumance des rennes

Embarquer pour une semaine dans le grand Nord sans bouger de votre canapé grâce à la chaîne norvégienne NRK. Pionnière de la "slow TV", ou "téléscargot", un concept qui repose sur des programmes long et contemplatif, la chaîne va diffuser, minute par minute, la migration des rennes d'élevage en Laponie.

"Cela promet énormément d'images époustouflantes de la nature", a déclaré le responsable du projet, Per Inge Asen, jeudi 6 avril.

NKR avait pu tester la viabilité de son concept en diffusant les images d'une croisière au long cours ainsi que celle de la confection d'un pull-over, de la tonte à la dernière maille. Cette fois, pendant près d'une semaine fin avril, NRK va montrer la transhumance de printemps des rennes, qui quittent leurs pâturages d'hiver, sur les plateaux à l'intérieur des terres, pour gagner la côte où ils passent l'été.

Drones, motoneiges et caméra sur les bois

Drones, équipes de tournage en motoneige et même une caméra fixée sur un des cervidés serviront à documenter le périple d'une centaine de kilomètres parcourus à un tempo que les animaux fixent eux-mêmes. "Ce sont les rennes qui décident en fonction du temps et des conditions de pâturage sur le chemin, précise Per Inge Asen. Nous devrons composer avec toutes sortes d'imprévus."

Le soleil de minuit ne luit pas encore à cette période de l'année au Finnmark, comté le plus septentrional de Norvège, mais les nuits sont déjà assez claires pour permettre une retransmission 24 heures sur 24.

En 2011, quelque 3,2 millions de téléspectateurs avaient suivi au moins en partie, le périple de cinq jours et demi de l'Express côtier, paquebot qui croise le long du littoral. Un audimat exceptionnel au regard de la population de la Norvège, qui compte 5,2 millions d'habitants.