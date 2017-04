La corrida avec mise à mort rebute même les habitants des départements taurins du sud de la France

La corrida n'est plus guère appréciée. Trois quarts des habitants des dix départements français où ont lieu des corridas avec mise à mort de taureaux, se déclarent opposés à cette pratique, selon un sondage de l'Ifop rendu public, vendredi 14 avril, par l'Alliance anticorrida.

A la question "êtes-vous favorable ou défavorable aux corridas avec pique, banderilles et mise à mort des taureaux ?", 75% des sondés dans les départements concernés, à savoir l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Gard, le Gers, la Gironde, l'Hérault, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales, répondent par la négative.

L'alliance anticorrida voit de "l'espoir" dans la jeune génération

De même, 84% des personnes interrogées dans ces départements du sud déclarent qu'elles approuveraient une interdiction d'assister à des corridas avec mise à mort pour les enfants de moins de 14 ans, dans cette "Enquête auprès des habitants des départements organisant des corridas", rendue publique le jour de l'ouverture de la Feria de Pâques à Arles (Bouches-du-Rhône).

L'attribution de subventions publiques aux écoles de tauromachie et aux organisateurs de corrida est fortement désapprouvée (73% contre, 27% favorables) dans les 10 départements cités, selon cette enquête. L'Ifop note que "les femmes et les plus jeunes sont plus sensibles à ce sujet", avec 83 % des premières et 91 % des 18-24 ans opposés aux corridas avec mise à mort. Ces deux catégories sont favorables à 89% à l'interdiction des corridas avec mise à mort pour les moins de 14 ans.

Dans un communiqué publié vendredi, l'Alliance anticorrida estime que ce sondage montre que "l'attachement à la corrida dans des départements dits 'de tradition taurine' n'est qu'un mensonge". Cette étude "balaie la légende" et "montre que l'action menée par l'Alliance anticorrida est un combat d'avant-garde", assure l'association. "Mais surtout que l'espoir réside dans la jeune génération, désormais hermétique à la barbarie des arènes", poursuit-elle.

Le sondage a été mené du 7 au 10 mars via des questionnaires papier et internet selon la méthode des quotas après stratification par département et catégorie d'agglomération auprès d'un échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus vivant dans les 10 départements cités.