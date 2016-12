La Chine saisit trois tonnes d'écailles de pangolin, un record

C'est plus grosse saisie de parts de cet animal menacé de disparition jamais réalisée dans le pays. Les douanes chinoises ont récemment confisqué plus de trois tonnes d'écailles de pangolin, selon des médias d'Etat. Les écailles étaient dissimulées dans un conteneur où elles étaient mélangées à une cargaison de bois importée du Nigeria.

Jusqu'à 7 500 animaux ont pu être tués pour obtenir un tel volume. Trois personnes ont été arrêtées suite à cette saisie, et sont soupçonnés d'avoir importé illégalement des écailles en Chine depuis l'Afrique, a précisé CCTV. Le pangolin, un "fourmilier écailleux" doté d'une langue plus longue que son corps, est protégé par le traité international sur le commerce des espèces sauvages CITES, dont Pékin est l'un des signataires.

Jusqu'à 984 euros le kilos d'écailles

Mais dans certaines régions de la Chine, il est prisé des jeunes mères pour ses soit-disant effets bénéfiques sur la production de lait, ainsi que pour ses écailles, ingrédient de la pharmacopée traditionnelle. Un vaste réseau dans toute l'Asie du sud-est en fait le commerce de contrebande, à raison de milliers chaque année. En septembre 2016, le secrétaire général de la Cites avait estimé que l'animal était "victime du plus grand trafic planétaire".

La Chine a certes corsé en avril dernier la peine encourue par les consommateurs ou vendeurs d'espèces menacées, la faisant passer à 10 ans de prison, mais l'application de la loi reste manifestement laxiste. Dans la province du Guangdong, l'AFP a ainsi récemment visité des marchés où était justement proposée en vente libre de la viande de pangolin, pour 500 yuans (69 euros) les 500 grammes. "Pour un animal vivant, il faut compter plus de 1 000 yuans", avait indiqué un vendeur.

Selon les médias officiels chinois, les écailles de pangolin peuvent quant à elles se vendre au marché noir autour de 5 000 yuans (690 euros) le kilo. Le stock de 3,1 tonnes saisi par les douanes de Shanghai serait donc valorisé à plus de 2 millions d'euros. Mais le prix des écailles - parées de nombreuses vertus curatives selon la médecine chinoise traditionnelle - peut s'envoler encore plus haut: un site de vente en ligne consulté mercredi par l'AFP en proposait pour 7 000 yuans (964 euros) le kilo. Cependant, comme pour les cornes de rhinocéros, les écailles de pangolin ne sont guère plus que de la simple kératine, la matière dont sont faits les ongles humains. Ce qui n'empêche pas certains praticiens d'en prescrire contre divers maux, y compris le cancer.