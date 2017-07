"Il peut s'agir d'un félin de plus petite taille" : en Mayenne, les gendarmes cherchent (en vain) des traces d'un lion

La campagne de Mayenne a pris des airs de savane africaine. Les gendarmes recherchent toujours, lundi 24 juillet, un lion qui errerait dans ce département des Pays de la Loire. Un message indiquant la marche à suivre si un habitant tombe nez-à-nez avec le félin a même été posté sur la page Facebook des militaires.

L'animal aurait été aperçu pour la première fois par un chauffeur routier, jeudi 20 juillet vers 9h30, rapporte France Bleu. Alors qu'il roulait sur la D57, près de Saint-Jean-sur-Erve, Christophe a "vu une espèce de bestiole qui sautait par-dessus la rambarde". "Après, il a traversé devant moi. Tout de suite, j’ai vu que c’était un lion, poursuit le conducteur. Je me suis dit : 'C'est pas possible !' Du coup, j’ai fait demi-tour un peu plus loin et je l’ai revu gambader dans le champ de droite."

"Six ou sept témoignages sérieux"

Christophe assure que l'animal était "bien un fauve". "Il avait la tête d’un lion et la démarche d’un lion, ça se voyait bien au niveau de ses omoplates. Mais il n’avait pas de crinière, je pense qu’il était jeune, détaille-t-il à France Bleu. Il faisait environ un mètre de haut. Moi, je viens d’une famille de chasseurs, je connais bien le gibier : c’était ni une biche, ni un lynx, ni un chat !"

Le chauffeur routier n'est pas le seul à avoir croisé le chemin du "prédateur". "Nous avons reçu six ou sept témoignages sérieux, bien documentés, de Mayennais qui ont croisé un lion", explique le colonel David Bièvre à franceinfo.

Il s'agit de personnes qui n'étaient pas en état d'ébriété et dont l'état d'esprit est très clair. David Bièvre, colonel de gendarmerie à franceinfo

Les signalements semblent retracer le parcours de l'animal, qui irait "d'Est en Ouest" à travers le département. L'animal a ainsi été "aperçu dans un champ" par un agriculteur, près de Vaiges. Une habitante de cette zone a également contacté la gendarmerie après avoir "entendu un bruit qu'elle décrit comme un rugissement".

Une quinzaine de gendarmes et un hélicoptère

Une équipe cynophile a été envoyée sur place, jeudi 20 juillet, pour tenter de retrouver la trace de l'animal. Sans succès. "Les chiens sont dressés pour ignorer les odeurs des autres animaux ou du gibier, poursuit le colonel. L'urine des félins a par ailleurs une odeur très agressive, dont les chiens se détournent naturellement, ce qui complique la tâche."

La gendarmerie a depuis renforcé le nombre de patrouilles qui font des rondes en voiture dans le département. "Il y a environ cinq équipes, qui sont évidemment chargées d'intervenir sur d'autres urgences (cambriolages, accidents), s'ils se trouvent à proximité."

Une seule battue a jusqu'ici été menée, samedi, après qu'un habitant a signalé le passage de l'animal à Changé. "Nous avons dépêché une quinzaine de gendarmes sur la zone mais ils n'ont trouvé aucune trace du félin", relate David Bièvre. Un hélicoptère est également en alerte et se tient prêt à décoller de Nantes pour tenter de localiser le lion. Il est équipé d'une caméra infrarouge pour les sorties nocturnes.

"Il peut s'agir d'un félin de plus petite taille"

Le Refuge de l'Arche, qui accueille des animaux blessés ou abandonnés à Château-Gontier et qui dispose d’un fusil hypodermique, a également été appelé en renfort. Mais le responsable reste dubitatif face à la présence d'un lion dans la région. "Aucune attaque contre des troupeaux ou des animaux domestiques n'a été signalée et aucune carcasse n'a été retrouvée, relève Christian Huchedé, interrogé par franceinfo. Sans compter qu'aucun zoo n'a déclaré la disparition d'un lion et qu'il n'y a pas eu de cirque dans le département depuis un moment."

"Il semble peu probable qu'un particulier ait réussi à cacher la présence d'un lion, qui a besoin d'un espace important, sur son terrain, poursuit le fondateur du Refuge de l'Arche. Mais il peut s'agir d'un félin de plus petite taille, comme un cerval."

Les recherches bientôt suspendues ?

Pour Christian Hudeché, le lion serait plutôt "imaginaire". "L'été, à la tombée du soir, le soleil donne des ombres très grandes : sous le coup de la surprise et de la peur, les gens peuvent voir un animal beaucoup plus grand qu'il ne l'est", assure-t-il.

La semaine dernière, on m'a demandé d'intervenir pour récupérer un loup, qui s'est avéré être un berger allemand qui errait sur le bord de l'autoroute. Alors un lion perdu en Mayenne... Je suis sceptique ! Christian Hudeché à franceinfo

De son côté, la gendarmerie reconnaît n'avoir "retrouvé aucune trace ou empreinte du félin". Aucune photo ou vidéo corroborant la présence de l'animal n'a été prise. Les gendarmes, prudents, préfèrent rester vigilants. "Si nous ne recevons aucun nouveau signalement dans les prochaines heures, nous finirons par mettre un terme aux recherches", conclut le colonel David Bièvre.