Etats-Unis : une migration de tortues perturbe brièvement le trafic à l'aéroport de New York

Cette fois, il ne s'agissait pas d'un incident technique. Le trafic a été très brièvement perturbé à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York (Etats-Unis), vendredi 7 juillet, rapporte le New York Daily News (en anglais). En cause : une quarantaine de tortues qui se sont égarées sur le tarmac pendant leur migration annuelle pour aller pondre leurs œufs.

Les passagers de plusieurs vols ont dû patienter le temps que les reptiles traversent les pistes, vendredi après-midi. "Des avions ont été brièvement contraints de faire la queue, a précisé une porte-parole de l'aéroport au quotidien américain. C'est la saison des tortues ici, mais il est assez inhabituel de les voir à cette heure de la journée."

Des tortues s'égarent chaque année

Cette situation n'est pas rare : l'aéroport JFK se trouve près d'une baie où vivent ces tortues à dos de diamant, des Malaclemy terrapin, précise Mashable (en anglais). Leur migration a lieu chaque année entre juin et mi-juillet. Des équipes de l'aéroport dédiées à la gestion de la faune récupèrent les animaux qui s'égarent sur le tarmac afin de les relâcher dans des zones sures, ajoute NBC News (en anglais).

L'incident a en tout cas amusé plusieurs passagers, qui ont partagé leur expérience sur les réseaux sociaux. "Je suis actuellement coincé sur le tarmac de JFK pour la seule raison acceptable jamais annoncée par un pilote", a plaisanté un internaute sur Twitter. "Ce mec qui travaille pour l'aéroport s'est point en expliquant que ça arrive si souvent que JFK a une équipe dédiée pour récupérer les tortues", a rapporté un autre passager.

Currently stuck on the JFK tarmac for the only acceptable reason a pilot has ever announced. https://t.co/nOONzAEeFU — Kibblesmith ⚔️ (@kibblesmith) 7 juillet 2017