Naissance de 89 grands hamsters d'Alsace dans le Haut-Rhin : "C'est très encourageant"

Naturoparc, le centre de réintroduction des espèces à Hunawihr, dans le Haut-Rhin, a annoncé la naissance de 89 grands hamsters d'Alsace, rapporte jeudi 10 août France Bleu Alsace. Les bébés sont nés entre les mois de mai et juillet. Il s'agit d'une bonne nouvelle, dans le cadre d'un programme de préservation de l'espèce menacée.

Certains seront relâchés dans la nature

Quand ils auront atteint leur taille (20 à 30 cm de haut) et leur âge adulte d'ici un an, ces grands hamsters d'Alsace seront, pour certains, relâchés dans la nature. D'autres resteront à Naturoparc et participeront au prochain programme de reproduction. D'autres encore prendront la direction de parcs animaliers en France, pour faire la promotion de l'espèce.

Une population en hausse

En 2017, les terriers de grands hamsters sont en hausse en Alsace : 523 terriers contre 400 en 2016. "C'est très encourageant, mais pour continuer la réintroduction, il faut 1 500 individus en milieu naturel, donc il faut continuer les efforts", a souligné, à France Bleu Alsace, Flora De-Checchi, soigneuse animalière à Naturoparc. Un nouveau programme de reproduction de grands hamsters d'Alsace est prévu l'année prochaine.