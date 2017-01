Etats-Unis : le bourdon à tache rousse placé sur la liste des espèces en danger d'extinction

C'est un important pollinisateur. Le service américain de la pêche et de la faune sauvage (US Fish and Wildlife Service) a placé le bourdon à tache rousse sur la liste des espèces en danger d'extinction, selon un communiqué diffusé mardi 10 janvier.

C'est la première fois qu'une espèce d'abeille fait l'objet d'une telle mesure sur la partie continentale des Etats-Unis, précise l'USFWS. Cette décision entrera en vigueur le 10 février. Elle prévoit des mesures de protection au niveau national et l'élaboration d'un plan visant à accroître les colonies de ces insectes.

Effets nocifs des pesticides et de pathogènes

Depuis 2000, ces insectes ont vu leur population décliner de 88% ce qui a coïncidé avec une perte ou une dégradation de 87% de leur habitat, combinée aux effets nocifs des pesticides et de pathogènes.

Ces bourdons sont actuellement présents dans seulement 13 Etats américains et la province d'Ontario, au Canada. Jusque dans le milieu et la fin des années 1990, ces insectes se trouvaient dans 31 Etats et plusieurs provinces canadiennes. Le Canada avait placé, dès 2012, le bourdon à tache rousse sur la liste des espèces en danger.

Selon une récente étude au niveau mondial, commandée par l'ONU, environ 40% des pollinisateurs invertébrés sont en danger d'extinction. Cette situation suscite de sérieuses inquiétudes concernant le futur de la production alimentaire mondiale. En effet, 75% des cultures destinées à l'alimentation dépendent au moins partiellement de ces insectes.