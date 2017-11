Haut-Rhin : une usine chimique pointée du doigt après la mort de 150 vaches dans une ferme

Plusieurs dizaines de vaches ont été retrouvées mortes à Roderen, dans le Haut-Rhin. Des nanoparticules de dioxine de titane provenant de l'usine chimique Cristal, située à environ cinq kilomètres de la ferme, seraient à l'origine de la mort des animaux, selon une enquête publiée jeudi 9 novembre par plusieurs associations environnementales, rapporte France Bleu Alsace.

"Les analyses de l'air ont clairement permis d'identifier des dioxines de titane sous forme de nanoparticules dans l'air et on en trouve aussi dans les poumons des bêtes, elles sont très agressives. On peut donc en déduire qu'elles sont à l'origine de la mort des vaches", affirme Mickael Loeckx, journaliste scientifique et consultant en environnement, à l'origine de cette enquête.

Rencontre à la sous-préfecture

L'agriculteur alsacien, qui refuse de s'exprimer, a perdu l'ensemble de son cheptel en trois ans. Les 150 vaches laitières sont mortes ou ont été abattues en raison de leur état de santé. Toutes ont eu les mêmes symptômes selon l'éleveur : le nez qui coule, des abcès à la tête ou au cou et des problèmes neurologiques.

Mais les recherches menées par les services vétérinaires et la chambre d'agriculture n'avaient rien donné. Une rencontre est prévue lundi prochain, le 13 novembre avec les autorités en sous-préfecture de Thann, pour tenter d'éclaircir les causes de la mort des vaches.