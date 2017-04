Deux tiers des hérissons ont disparu en France en vingt ans

Il est craintif, ne sort qu'à la tombée de la nuit, et il explore vos jardins à la recherche d'insectes ou de limaces. Le hérisson, dont les origines remontent à plus de 60 millions d'années, est pourtant en danger. Dans son refuge, Anne en recueille et en soigne toute l'année. Arthur est arrivé en piteux état : "Il était complètement paralysé, il avait les pattes arrières qui traînaient derrière, il était tout déchiré sur le devant, donc on lui a fait des soins", détaille Anne Burban, fondatrice du refuge "Le sanctuaire des hérissons".

70% de hérissons en moins en vingt ans

Entre 700 000 et 1 million de hérissons meurent chaque année sur les routes de France. Rares sont les automobilistes qui ralentissent à temps. Selon Philippe Jourde, naturaliste qui a beaucoup étudié l'animal, l'expansion des villes et des réseaux routiers ne sont pas les seules raisons qui expliquent la raréfaction de l'espèce. "Les effectifs ont énormément diminué depuis deux décennies à l'échelle nationale. Les populations sont partout en mauvais état de conservation, et c'est notamment lié aux pesticides agricoles et à la transformation des habitats naturels", explique-t-il. La population des hérissons en France a chuté de 70% en vingt ans.

Le JT

Les autres sujets du JT