Ardèche : un habitant de Vaudevant découvre un boa de près de deux mètres dans son jardin

Un boa constrictor d'1,80 m a été retrouvé dans le jardin d'un habitant de Vaudevant, en Ardèche, samedi 5 août après-midi, a rapporté France Bleu Drôme-Ardèche. L'animal était connu des 200 habitants de la commune. Il se serait échappé après le décès de sa propriétaire, profitant des allées et venues des enfants de la défunte.

Les pompiers spécialisés en nouveaux animaux de compagnie (N.A.C.) sont venus le capturer samedi soir et l'ont amené à la caserne. La fille de sa propriétaire est venue le réclamer.

Plusieurs reptiles capturés cet été

Mi-juin, un python royal avait disparu dans un immeuble de Bergerac (Dordogne) avant d'être retrouvé deux semaines plus tard. Un voisin était tombé nez à nez, dans ses toilettes, avec le serpent et avait aussitôt prévenu les pompiers. Lorsque ces derniers sont arrivés, seule la queue du reptile dépassait et l'animal était déjà en train de se faufiler dans la cloison au niveau de la tuyauterie.

Plus récemment, les employés d'une société d'autoroute ont eu la surprise de découvrir, sur une aire de repos de l'A36, un boa de plus d'un mètre. Le reptile, qui était enfermé dans une caisse, avait visiblement été abandonné.