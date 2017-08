8 espèces qui pourraient vous tuer.

Herbivores comme carnivores, tous dangereux

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le requin ne mérite pas forcément sa réputation de mangeur d'hommes : il ne réclame que 10 victimes par an en moyenne. Le paisible éléphant tue 10 fois plus, et l'hippopotame 50 fois plus, ce qui fait de lui l'animal terrestre le plus mortel d'Afrique. Moins surprenant, le crocodile, qui tue en moyenne 1000 personnes par an.

Les moins suspicieux sont les plus dangereux